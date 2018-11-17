Одноклубник Неймара раскрыл правду о конфликте с бразильцем

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Эдинсон Кавани рассказал о конфликте с одноклубником Неймаром.Во время товарищеского матча между Бразилией и Уругваем между форвардами парижан произошла стычка. По информации прессы, в клубе их отношения близки от идеала."Всегда хорошо проводить такие матчи с сильным соперником, таким как Бразилия, против сильных игроков, таких как Неймар. Никто не любит проигрывать, никто не хочет уступать. Это не товарищеский матч. Поэтому некоторые футболисты расстроились. На поле было горячо, но когда матч закончился, все успокоились", — приводит слова уругвайца AFP.