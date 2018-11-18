Новости партнеров

Салах и Мане оказались в числе номинантов на звание лучшего игрока Африки

Названы имена претендентов на звание лучшего футболиста Африки.

По версии британского издания ВВС на это звание претендуют египтянин Мохамед Салах ("Ливерпуль"), сенегальцы Садио Мане ("Ливерпуль") и Калиду Кулибали ("Наполи"), марокканец Мехди Бенатиа ("Ювентус") и ганец Томас Парти ("Атлетико").

Имя лучшего африканского футболиста будет названо 14 декабря. В прошлом году им стал Салах.

"Газета.ру"
Теги: Салах Мане
Сегодня, 09:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.