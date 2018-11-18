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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Салах и Мане оказались в числе номинантов на звание лучшего игрока Африки
Названы имена претендентов на звание лучшего футболиста Африки.
По версии британского издания ВВС на это звание претендуют египтянин Мохамед Салах ("Ливерпуль"), сенегальцы Садио Мане ("Ливерпуль") и Калиду Кулибали ("Наполи"), марокканец Мехди Бенатиа ("Ювентус") и ганец Томас Парти ("Атлетико").
Имя лучшего африканского футболиста будет названо 14 декабря. В прошлом году им стал Салах.
"Газета.ру"
По версии британского издания ВВС на это звание претендуют египтянин Мохамед Салах ("Ливерпуль"), сенегальцы Садио Мане ("Ливерпуль") и Калиду Кулибали ("Наполи"), марокканец Мехди Бенатиа ("Ювентус") и ганец Томас Парти ("Атлетико").
Имя лучшего африканского футболиста будет названо 14 декабря. В прошлом году им стал Салах.
"Газета.ру"
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