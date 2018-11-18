"Милан" проявляет интерес к защитнику "Челси" Гэри Кэйхиллу

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл попал в сферу интересов "Милана", информирует Corriere dello Sport.Итальянский клуб хочет приобрести игрока из-за кадровых проблем в обороне. Трансфер может состояться в зимнее трансферное окно.32-летний футболист, напомним, в этом сезоне провел шесть матчей за "Челси" во всех турнирах.