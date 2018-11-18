Виктор Линделеф может не сыграть с Россией

Защитник сборной Швеции и "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф получил повреждение задней части бедра в матче против команды Турции в групповом этапе Лиги наций.Как отмечает Expressen, игрок может пропустить матч против сборной России.Линделеф был признан лучшим футболистом Швеции в 2018 году.