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Виктор Линделеф может не сыграть с Россией

Защитник сборной Швеции и "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф получил повреждение задней части бедра в матче против команды Турции в групповом этапе Лиги наций.

Как отмечает Expressen, игрок может пропустить матч против сборной России.

Линделеф был признан лучшим футболистом Швеции в 2018 году.

"Газета.ру"
Теги: Сборная Швеции Сборная России
Сегодня, 10:28
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