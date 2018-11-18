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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Виктор Линделеф может не сыграть с Россией
Защитник сборной Швеции и "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф получил повреждение задней части бедра в матче против команды Турции в групповом этапе Лиги наций.
Как отмечает Expressen, игрок может пропустить матч против сборной России.
Линделеф был признан лучшим футболистом Швеции в 2018 году.
"Газета.ру"
Как отмечает Expressen, игрок может пропустить матч против сборной России.
Линделеф был признан лучшим футболистом Швеции в 2018 году.
"Газета.ру"
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