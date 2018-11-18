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Усэйн Болт назвал дату принятия решения о футбольной карьере

Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заявил, что к концу ноября определится со своей футбольной карьерой.

"У меня достаточно предложений. Намерен принять решение до конца ноября. Или я подписываю контракт, или с моей мечтой будет покончено", — приводит слова Болта NBC.

"Газета.ру"
Сегодня, 11:07
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