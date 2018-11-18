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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Софьян Ханни: Зобнин - лучший игрок РПЛ, на него всегда можно положиться
Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал, что считает полузащитника московского клуба Романа Зобнина лучшим футболистом чемпионата России.
"Зобнин. Это тот футболист, на которого всегда можно положиться. Он быстро адаптируется к любым изменениям, к системе игры. Роман — универсальный игрок. Порой он один бегает за двух-трёх футболистов. За пределами поля он мало говорит, но на поле очень старается. Кроме того, вы видели, как он показал себя на чемпионате мира", - приводит слова Ханни пресс-служба клуба.
"Зобнин. Это тот футболист, на которого всегда можно положиться. Он быстро адаптируется к любым изменениям, к системе игры. Роман — универсальный игрок. Порой он один бегает за двух-трёх футболистов. За пределами поля он мало говорит, но на поле очень старается. Кроме того, вы видели, как он показал себя на чемпионате мира", - приводит слова Ханни пресс-служба клуба.
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