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Софьян Ханни: Зобнин - лучший игрок РПЛ, на него всегда можно положиться

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал, что считает полузащитника московского клуба Романа Зобнина лучшим футболистом чемпионата России.

"Зобнин. Это тот футболист, на которого всегда можно положиться. Он быстро адаптируется к любым изменениям, к системе игры. Роман — универсальный игрок. Порой он один бегает за двух-трёх футболистов. За пределами поля он мало говорит, но на поле очень старается. Кроме того, вы видели, как он показал себя на чемпионате мира", - приводит слова Ханни пресс-служба клуба.
Теги: Ханни Спартак Зобнин
Сегодня, 12:48
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(7)
#4  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 13:44)
  • -4
  •  (10)
online

По меркам днищного Спама- наверное лучший. Лучше у них нет.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#3  Кот КБ Матроскин  Простоквашино Италия (Сегодня, 13:43)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vvSpartak
Что пока? Мразота болотная

Она откликается только на фразу:
"Женщина я не танцую!"(c)
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
#2  vvSpartak   (Сегодня, 13:11)
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Пока.

Что пока? Мразота болотная


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 12:56)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Пока.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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