"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 30 миллионов евро за хавбека "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Corriere dello Sport."Манчестер Юнайтед" может выплатить сумму отступных за Пеллегрини, которая составляет 30 миллионов евро. При этом его зарплата будет увеличена в два раза – до 2 миллионов евро в год.