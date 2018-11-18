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"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 30 миллионов евро за хавбека "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Лоренцо Пеллегрини попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", сообщает Corriere dello Sport.

"Манчестер Юнайтед" может выплатить сумму отступных за Пеллегрини, которая составляет 30 миллионов евро. При этом его зарплата будет увеличена в два раза – до 2 миллионов евро в год.
Теги: Манчестер Юнайтед Рома Трансферы
Сегодня, 15:20
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