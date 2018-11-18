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Матия Настасич: знаем, что "Газпром" уже много лет является спонсором "Шальке"

Защитник «Шальке» Матия Настасич поделился впечатлениями от поездки на товарищеский матч с «Зенитом» (1:2), который состоялся в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент Rusfootball.info.

– Вы недавно играли с «Локомотивом» в Москве, можеет сравнить атмосферу на том матче и сегодня?

– Я впервые на стадионе «Зенита», это прекрасный опыт, отличный стадион. То, что он закрытый, позволяет получать удовольствие от игры в любое время. В матче с «Локомотивом» тоже была хорошая атмосфера, но матч был другого типа – Лига чемпионов, больше агрессии в ходе игры. Сегодня же был очень полезный товарищеский матч. Мы проиграли последний матч в Бундеслиге, это была хорошая возможность проверить некоторых игроков, посмотреть на их готовность. Мы рады, что сыграли такой матч, но не рады результату.

– Русские и сербы как братья. Что вы чувствуете, надевая футболку с российским спонсором?

– Да, мы знаем, что «Газпром» уже много лет спонсор «Шальке». Что касается меня, то я всегда очень рад приезжать в Россию и играть здесь, мне нравятся русские люди, у меня много знакомых здесь.

– Почему и вы, и Бранислав Иванович сегодня здесь, а не в сборной?

– Да, мы разговаривали перед игрой. Я немного расстроен, но было принято такое решение. Однако это не значит, что мы не сможем вернуться в сборную в будущем.

– Трансферные слухи связывали вас с «Зенитом», было ли предложение?

– Я игрок «Шальке», счастлив в команде и в Германии. У меня контракт на несколько лет. Повторюсь, я счастлив в «Шальке».
Теги: Зенит Шальке Локомотив
Сегодня, 18:15
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#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:46)
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Несложно узнать это, надевая футболку с надписью "Газпром".
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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