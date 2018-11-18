Матия Настасич: знаем, что "Газпром" уже много лет является спонсором "Шальке"

Защитник «Шальке» Матия Настасич поделился впечатлениями от поездки на товарищеский матч с «Зенитом» (1:2), который состоялся в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент– Я впервые на стадионе «Зенита», это прекрасный опыт, отличный стадион. То, что он закрытый, позволяет получать удовольствие от игры в любое время. В матче с «Локомотивом» тоже была хорошая атмосфера, но матч был другого типа – Лига чемпионов, больше агрессии в ходе игры. Сегодня же был очень полезный товарищеский матч. Мы проиграли последний матч в Бундеслиге, это была хорошая возможность проверить некоторых игроков, посмотреть на их готовность. Мы рады, что сыграли такой матч, но не рады результату.– Да, мы знаем, что «Газпром» уже много лет спонсор «Шальке». Что касается меня, то я всегда очень рад приезжать в Россию и играть здесь, мне нравятся русские люди, у меня много знакомых здесь.– Да, мы разговаривали перед игрой. Я немного расстроен, но было принято такое решение. Однако это не значит, что мы не сможем вернуться в сборную в будущем.– Я игрок «Шальке», счастлив в команде и в Германии. У меня контракт на несколько лет. Повторюсь, я счастлив в «Шальке».