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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Матия Настасич: знаем, что "Газпром" уже много лет является спонсором "Шальке"
Защитник «Шальке» Матия Настасич поделился впечатлениями от поездки на товарищеский матч с «Зенитом» (1:2), который состоялся в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент Rusfootball.info.
– Вы недавно играли с «Локомотивом» в Москве, можеет сравнить атмосферу на том матче и сегодня?
– Я впервые на стадионе «Зенита», это прекрасный опыт, отличный стадион. То, что он закрытый, позволяет получать удовольствие от игры в любое время. В матче с «Локомотивом» тоже была хорошая атмосфера, но матч был другого типа – Лига чемпионов, больше агрессии в ходе игры. Сегодня же был очень полезный товарищеский матч. Мы проиграли последний матч в Бундеслиге, это была хорошая возможность проверить некоторых игроков, посмотреть на их готовность. Мы рады, что сыграли такой матч, но не рады результату.
– Русские и сербы как братья. Что вы чувствуете, надевая футболку с российским спонсором?
– Да, мы знаем, что «Газпром» уже много лет спонсор «Шальке». Что касается меня, то я всегда очень рад приезжать в Россию и играть здесь, мне нравятся русские люди, у меня много знакомых здесь.
– Почему и вы, и Бранислав Иванович сегодня здесь, а не в сборной?
– Да, мы разговаривали перед игрой. Я немного расстроен, но было принято такое решение. Однако это не значит, что мы не сможем вернуться в сборную в будущем.
– Трансферные слухи связывали вас с «Зенитом», было ли предложение?
– Я игрок «Шальке», счастлив в команде и в Германии. У меня контракт на несколько лет. Повторюсь, я счастлив в «Шальке».
– Вы недавно играли с «Локомотивом» в Москве, можеет сравнить атмосферу на том матче и сегодня?
– Я впервые на стадионе «Зенита», это прекрасный опыт, отличный стадион. То, что он закрытый, позволяет получать удовольствие от игры в любое время. В матче с «Локомотивом» тоже была хорошая атмосфера, но матч был другого типа – Лига чемпионов, больше агрессии в ходе игры. Сегодня же был очень полезный товарищеский матч. Мы проиграли последний матч в Бундеслиге, это была хорошая возможность проверить некоторых игроков, посмотреть на их готовность. Мы рады, что сыграли такой матч, но не рады результату.
– Русские и сербы как братья. Что вы чувствуете, надевая футболку с российским спонсором?
– Да, мы знаем, что «Газпром» уже много лет спонсор «Шальке». Что касается меня, то я всегда очень рад приезжать в Россию и играть здесь, мне нравятся русские люди, у меня много знакомых здесь.
– Почему и вы, и Бранислав Иванович сегодня здесь, а не в сборной?
– Да, мы разговаривали перед игрой. Я немного расстроен, но было принято такое решение. Однако это не значит, что мы не сможем вернуться в сборную в будущем.
– Трансферные слухи связывали вас с «Зенитом», было ли предложение?
– Я игрок «Шальке», счастлив в команде и в Германии. У меня контракт на несколько лет. Повторюсь, я счастлив в «Шальке».
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