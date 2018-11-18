"Наполи" отказал "Манчестер Юнайтед" в приобретении защитника

"Манчестер Юнайтед" не договорился с итальянским "Наполи" о приобретении защитника Калиду Кулибали, сообщает Football Italia.По информации источника, руководство "красных дьяволов" готово было потратить на трансфер сенегальского футболиста €90 млн, но команда из Неаполя отказалась, так как оценивает спортсмен в более, чем €100 млн.Известно, что в покупке Кулибали заинтересован сам главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Он просит управление о том, чтобы они отдали "Наполи" требуемую сумму.