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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Наполи" отказал "Манчестер Юнайтед" в приобретении защитника
"Манчестер Юнайтед" не договорился с итальянским "Наполи" о приобретении защитника Калиду Кулибали, сообщает Football Italia.
По информации источника, руководство "красных дьяволов" готово было потратить на трансфер сенегальского футболиста €90 млн, но команда из Неаполя отказалась, так как оценивает спортсмен в более, чем €100 млн.
Известно, что в покупке Кулибали заинтересован сам главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Он просит управление о том, чтобы они отдали "Наполи" требуемую сумму.
"Газета.ру"
По информации источника, руководство "красных дьяволов" готово было потратить на трансфер сенегальского футболиста €90 млн, но команда из Неаполя отказалась, так как оценивает спортсмен в более, чем €100 млн.
Известно, что в покупке Кулибали заинтересован сам главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Он просит управление о том, чтобы они отдали "Наполи" требуемую сумму.
"Газета.ру"
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