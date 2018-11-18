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"Наполи" отказал "Манчестер Юнайтед" в приобретении защитника

"Манчестер Юнайтед" не договорился с итальянским "Наполи" о приобретении защитника Калиду Кулибали, сообщает Football Italia.

По информации источника, руководство "красных дьяволов" готово было потратить на трансфер сенегальского футболиста €90 млн, но команда из Неаполя отказалась, так как оценивает спортсмен в более, чем €100 млн.

Известно, что в покупке Кулибали заинтересован сам главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Он просит управление о том, чтобы они отдали "Наполи" требуемую сумму.

"Газета.ру"
Теги: Наполи Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:23
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#1  anonymous   (Сегодня, 20:27)
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100 лямов за заща, мда уж
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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