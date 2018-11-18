Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:04
"Уфа" выиграла международный турнир (1)
"Уфа" выиграла международный турнир (1)
22:57
Александр Нагорный: "Краснодар-2" создал порядка 35 моментов. Из них 17 должны были привести к голу (1)
Александр Нагорный: "Краснодар-2" создал порядка 35 моментов. Из них 17 должны были привести к голу (1)
12:35
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
Марсело: когда я пришел в "Реал", Рамос очень помог мне
Защитник мадридского "Реала" Марсело рассказал о своем отношении к клубу и товарищам по команде.
"Каждый день я просыпаюсь счастливым, потому что играю за лучший клуб в мире, у меня есть такая привилегия. Дебютировать за клуб твоей мечты в 18 лет — это неописуемо. Очень нервничал в тот день, просто хотел выйти на поле и играть. Когда перешел в "Реал", то в команде было много звезд, и это был особенный день", — поделился воспоминаниями игрок «королевского клуба» с AS.
Также он отметил, что капитан команды Серхио Рамос очень помогает ему.
"Одноклубники давали мне много советов. Рамос часто разговаривает со мной. Он мне очень помог, ценю все его советы", — подчеркнул Марсело.
"Газета.ру"
"Каждый день я просыпаюсь счастливым, потому что играю за лучший клуб в мире, у меня есть такая привилегия. Дебютировать за клуб твоей мечты в 18 лет — это неописуемо. Очень нервничал в тот день, просто хотел выйти на поле и играть. Когда перешел в "Реал", то в команде было много звезд, и это был особенный день", — поделился воспоминаниями игрок «королевского клуба» с AS.
Также он отметил, что капитан команды Серхио Рамос очень помогает ему.
"Одноклубники давали мне много советов. Рамос часто разговаривает со мной. Он мне очень помог, ценю все его советы", — подчеркнул Марсело.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.