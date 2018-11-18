Марсело: когда я пришел в "Реал", Рамос очень помог мне

Защитник мадридского "Реала" Марсело рассказал о своем отношении к клубу и товарищам по команде."Каждый день я просыпаюсь счастливым, потому что играю за лучший клуб в мире, у меня есть такая привилегия. Дебютировать за клуб твоей мечты в 18 лет — это неописуемо. Очень нервничал в тот день, просто хотел выйти на поле и играть. Когда перешел в "Реал", то в команде было много звезд, и это был особенный день", — поделился воспоминаниями игрок «королевского клуба» с AS.Также он отметил, что капитан команды Серхио Рамос очень помогает ему."Одноклубники давали мне много советов. Рамос часто разговаривает со мной. Он мне очень помог, ценю все его советы", — подчеркнул Марсело.