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Эдинсон Кавани может стать игроком "Реала"

Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может стать игроком "Реала", передает OK Diari.

Сам уругваец готов сменить клуб из-за напряженных отношений с партнерами по команде: форвардами Неймаром и Кильяном Мбаппе. Его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что на Кавани также претендует "Наполи".
Теги: Кавани ПСЖ Реал Трансферы
Сегодня, 21:22
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#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 22:29)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А смысл ему переходить в Реал, когда туда и Неймара постоянно сватают.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 21:33)
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Ковани не помощник ВЕЛИКОМУ КЛУБУ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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