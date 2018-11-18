Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может стать игроком "Реала", передает OK Diari.Сам уругваец готов сменить клуб из-за напряженных отношений с партнерами по команде: форвардами Неймаром и Кильяном Мбаппе. Его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро.Ранее сообщалось, что на Кавани также претендует "Наполи".