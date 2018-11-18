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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Уфа" выиграла международный турнир (1)
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Александр Нагорный: "Краснодар-2" создал порядка 35 моментов. Из них 17 должны были привести к голу (1)
Александр Нагорный: "Краснодар-2" создал порядка 35 моментов. Из них 17 должны были привести к голу (1)
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Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
Германия и Турция вылетели, Голландия возродилась, Россия ничего не гарантировала. Расклады перед последним туром Лиги наций
Эдинсон Кавани может стать игроком "Реала"
Нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани может стать игроком "Реала", передает OK Diari.
Сам уругваец готов сменить клуб из-за напряженных отношений с партнерами по команде: форвардами Неймаром и Кильяном Мбаппе. Его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на Кавани также претендует "Наполи".
Сам уругваец готов сменить клуб из-за напряженных отношений с партнерами по команде: форвардами Неймаром и Кильяном Мбаппе. Его трансферная стоимость составляет 60 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что на Кавани также претендует "Наполи".
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