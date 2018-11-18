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На матчах АПЛ будет использоваться атрибутика ЛГБТ-сообщества

Английская премьер-лига (АПЛ) заявила, что будет поддерживать ЛГБТ-сообщества.

По информации Guardian, с 1 декабря на матчах чемпионата Англии будет использоваться радужная атрибутика. Например, угловые флажки будут раскрашены в разные цвета, а также капитанские повязки и табло резервного арбитра.

К акции присоединились Чемпионшип и Шотландская премьер-лига.

"Газета.ру"
Вчера, 23:21
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#11  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 01:17)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
А Штангист-то пе.дик оказывается, вон как ожесточенно всем минусы раздал. Ну это многое объясняет.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#10  Alter ego   (Сегодня, 01:13)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Интересно, будут ли теперь избегать капитанства?
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
#9  СуперШтангист   (Сегодня, 00:49)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
Зашёл ради сбора статистики.
Судя по всему эта тема волнует только фанатов конявых и бомжей, ну и дрезинщиков немного.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#8  Сыч  Вологда (Сегодня, 00:36)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Если бы я имел подписку для просмотра АПЛ, то после таких "нововведений" на кую бы вертел такой чемпионат...
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#7  Fen   (Сегодня, 00:14)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Вот же ж 3,14...асы)


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Болеть надо за любимый клуб, а не против остальных
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
#6  Седой  Россия (Сегодня, 00:02)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
АПЛ-Английская Петушиная Лига


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#5  CSKA085  Москва (Вчера, 23:56)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
это просто в голове не укладывается
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#4  yuri  спб (Вчера, 23:45)
  • 0
  •  (4)

А кот вышел на поле в юбке. Ебвтаю бога мать христа ради, спасите этот мир.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:45)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лига пи.дарасов петушиного острова. Тьфу, срамотень!
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Sp1ke  Череповец (Вчера, 23:30)
  • +8
  •  (10)

Футболисты выйдут на поле в кожаном белье, у судьи свисток будет в форме фаллоса, и перед матчем вместо гимна будет петь Элтон Джон...


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Пришел, увидел... ужаснулся, ушел и больше не вернулся...
Регистрация: 26.10.2007 [жалоба]
#1  Looka  Ростов-на-Дону (Вчера, 23:27)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Ростов»
Нет слов!!! Модеры, разрешите матюкнются!!!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
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