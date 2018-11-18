На матчах АПЛ будет использоваться атрибутика ЛГБТ-сообщества

Английская премьер-лига (АПЛ) заявила, что будет поддерживать ЛГБТ-сообщества.По информации Guardian, с 1 декабря на матчах чемпионата Англии будет использоваться радужная атрибутика. Например, угловые флажки будут раскрашены в разные цвета, а также капитанские повязки и табло резервного арбитра.К акции присоединились Чемпионшип и Шотландская премьер-лига.