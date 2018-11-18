Турецкие журналисты бойкотировали пресс-конференцию Луческу

Турецкие журналисты бойкотировали пресс-конференцию главного тренера национальной команды Мирчи Луческу после поражения в домашнем матче группового этапа Лиги наций против Швеции (0:1), передает Digi Sport.Пресс-конференция специалиста продлилась чуть больше минуты. Турецкие журналисты не захотели задавать вопросы 73-летнему специалисту."Я не стал задавать вопросов Луческу, поскольку у него есть оправдания по любому поводу", - сказал один из журналистов.