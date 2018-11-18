Новости партнеров

Турецкие журналисты бойкотировали пресс-конференцию Луческу

Турецкие журналисты бойкотировали пресс-конференцию главного тренера национальной команды Мирчи Луческу после поражения в домашнем матче группового этапа Лиги наций против Швеции (0:1), передает Digi Sport.

Пресс-конференция специалиста продлилась чуть больше минуты. Турецкие журналисты не захотели задавать вопросы 73-летнему специалисту.

"Я не стал задавать вопросов Луческу, поскольку у него есть оправдания по любому поводу", - сказал один из журналистов.
Теги: Луческу Сборная Турции
Вчера, 23:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.