Сборная Швейцарии разгромила Бельгию, уступая 0:2 к 17-й минуте

Сборная Швейцарии разгромила Бельгию в матче группового турнира Лиги наций - 5:2.Швейцария и Бельгия набрали по 9 очков в группе с Исландией. По личным встречам швейцарцы оказались выше.Лига наций УЕФА5 турРодригес, 26 (пен), Сеферович, 31, 44, 84, Эльведи, 62 - Т. Азар, 2, 17.Швейцария: Зоммер, Клозе, Эльведи, Родригес, Мбабу, Фройлер (Закария, 79), Джака, Цубер (Бенито, 87), Фернандес, Шакири, Сеферович (Айети, 90+2).Бельгия: Куртуа, Боята, Компани, Алдервейрелд, Шадли (Батшуайи, 65), Менье (Ориги, 90), Витсель, Тилеманс, Э. Азар, Т. Азар, Мертенс.Предупреждения: Джака, 38, Мбабу, 79, Сеферович, 87.