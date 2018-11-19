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Сборная Испании минимально переиграла Боснию и Герцеговину

Сборная Испании в товарищеском матче с минимальным счетом выиграла у Боснии и Герцеговины.

Товарищеский матч

Испания – Босния и Герцеговина 1:0

Гол: Мендес, 78.

Испания: Аррисабалага (Пау Лопес, 75), Эрмосо, Льоренте, Гайя, Хонни (Аспиликуэта, 51), Родри, Сeбальос (Форналс, 64), Асенсио, Иско, Сусо (Мендес, 59), Мората (Родриго, 64).

Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Бичакчич, Настич, Цимирот, Бешич, Сарич (Прцич, 79), Гояе, Крунич (Дульевич, 62), Вишча (Байич, 81), Джеко (Кодро, 85).
Теги: Сборная Испании Сборная Боснии и Герцеговины
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