Сборная Испании минимально переиграла Боснию и Герцеговину

Сборная Испании в товарищеском матче с минимальным счетом выиграла у Боснии и Герцеговины.Товарищеский матчМендес, 78.Испания: Аррисабалага (Пау Лопес, 75), Эрмосо, Льоренте, Гайя, Хонни (Аспиликуэта, 51), Родри, Сeбальос (Форналс, 64), Асенсио, Иско, Сусо (Мендес, 59), Мората (Родриго, 64).Босния и Герцеговина: Шехич, Зуканович, Бичакчич, Настич, Цимирот, Бешич, Сарич (Прцич, 79), Гояе, Крунич (Дульевич, 62), Вишча (Байич, 81), Джеко (Кодро, 85).