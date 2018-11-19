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Игрок "Спартака" отметился голевой передачей в матче за сборную Либерии

Сборная Либерии на своем поле победила Зимбабве в рамках квалификации Кубка африканских наций.

Единственный гол в игре забил Вильям Жебо, которому голевой пас отдал игрок "Спартака" Сильванус Нимели.

Кубок африканских наций-2019

Отборочная группа G

Либерия — Зимбабве — 1:0 (0:0)

Гол: Жебо, 72.
Теги: Спартак
Сегодня, 09:44
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(1)
#3  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:52)
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online
Болеет за:
«Спартак»
пустышка
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#2  GS  Москва (Сегодня, 11:10)
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хэн,
Вряд ли в основу потянет, реализация низкая.
Но для продажи засветиться на уровне сборное не вредно.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  хэн  липецк (Сегодня, 09:59)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ты смотри какие звезды у нас в резерве есть smile
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
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