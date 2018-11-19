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На Кубке африканских наций сильный ливень превратил футбольный матч в водное поло (видео)

Матч квалификации Кубка африканских наций - 2019 между сборными Конго и ДР Конго стал похож на водное поло из-за сильнейшего ливня.

Начало второго тайма было задержано на полчаса. В перерыве воду с газона убирали ведрами. Когда дождь прекратился, арбитры решили продолжить игру.



Матч закончился со счетом 1:1
Сегодня, 09:55
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