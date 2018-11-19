На Кубке африканских наций сильный ливень превратил футбольный матч в водное поло (видео)

J’EN PEUX PLUS MDDDDRRRRR.. ???? #CONGO ?? 1 - #RDCONGO ?? 1 .. SOUS UNE PLUIE BATTANTE ?.. UN MATCH COMPL?TEMENT FOU ????#CGOCOD MATCH OFFICIEL ??? pic.twitter.com/dr4sOR0FEK — Michel Osako (@MichelOsako) November 18, 2018

Матч квалификации Кубка африканских наций - 2019 между сборными Конго и ДР Конго стал похож на водное поло из-за сильнейшего ливня.Начало второго тайма было задержано на полчаса. В перерыве воду с газона убирали ведрами. Когда дождь прекратился, арбитры решили продолжить игру.Матч закончился со счетом 1:1