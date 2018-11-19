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Килиан Мбаппе: "Золотой мяч" должен получить француз

Форвард "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мнением о том, кто получит высшую индивидуальную награду в 2018 году.

"В этом году много хороших кандидатов. Многие игроки имеют шансы выиграть этот приз. Но я считаю, что победителем должен стать француз. Это будет награда за тот путь, который мы прошли к победе в ЧМ-2018", — приводит слова Мбаппе Goal.

Имя обладателя "Золотого мяча" будет объявлено 3 декабря. На приз претендуют шесть игроков из сборной Франции.
Теги: Мбаппе Сборная Франции
Сегодня, 11:25
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