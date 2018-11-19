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Йоахим Лев: мы получили большой удар в этом году, нам нужно исправляться

Наставник сборной Германии Йоахим Лев считает, что команде нужно найти новую игровую идею, чтобы вернуться на вершину.

"Мы доминировали в футболе на протяжении последних десяти лет, но в этом году мы пережили большой удар. Нам нужно с ним справиться и найти новую игровую идею", - заявил Лев.

AFP
Теги: Лев Сборная Германии
Сегодня, 13:46
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