Йоахим Лев: мы получили большой удар в этом году, нам нужно исправляться

Наставник сборной Германии Йоахим Лев считает, что команде нужно найти новую игровую идею, чтобы вернуться на вершину."Мы доминировали в футболе на протяжении последних десяти лет, но в этом году мы пережили большой удар. Нам нужно с ним справиться и найти новую игровую идею", - заявил Лев.