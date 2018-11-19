Хорхе Сампаоли может продолжить карьеру в Китае

Аргентинский тренер Хорхе Сампаоли является главным кандидатом на пост наставника сборной Китая.Марчелло Липпи в конце января покинет сборную Китая, и местная футбольная ассоциация хочет быстрее определится с заменой Липпи. 58-летний Сампаоли, который лишился работы в сборной Аргентине после неудачного ЧМ-2018, значится одним из первых в списке кандидатов.По предварительной информации сумма зарплаты специалиста составит 10 миллионов долларов в год.