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Хорхе Сампаоли может продолжить карьеру в Китае

Аргентинский тренер Хорхе Сампаоли является главным кандидатом на пост наставника сборной Китая.

Марчелло Липпи в конце января покинет сборную Китая, и местная футбольная ассоциация хочет быстрее определится с заменой Липпи. 58-летний Сампаоли, который лишился работы в сборной Аргентине после неудачного ЧМ-2018, значится одним из первых в списке кандидатов.

По предварительной информации сумма зарплаты специалиста составит 10 миллионов долларов в год.

La Cuarta
Теги: Сампаоли Липпи Сборная Китая
Сегодня, 13:49
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