Жозе Моуринью просматривал Витселя в матче между Бельгией и Исландией

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью посетил матч группового турнира Лиги наций между сборными Бельгии и Исландии (2:0).По информации HLN, португальский специалист просматривал двух игроков бельгийской национальной команды во время этой встречи. Это Аксель Витсель и Тоби Алдервейрелд. Оба игрока являются трансферными целями "МЮ" на январь.