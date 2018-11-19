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Жозе Моуринью просматривал Витселя в матче между Бельгией и Исландией

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью посетил матч группового турнира Лиги наций между сборными Бельгии и Исландии (2:0).

По информации HLN, португальский специалист просматривал двух игроков бельгийской национальной команды во время этой встречи. Это Аксель Витсель и Тоби Алдервейрелд. Оба игрока являются трансферными целями "МЮ" на январь.
Теги: Моуринью Витсель Сборная Бельгии Боруссия Д
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