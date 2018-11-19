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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Жозе Моуринью просматривал Витселя в матче между Бельгией и Исландией
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью посетил матч группового турнира Лиги наций между сборными Бельгии и Исландии (2:0).
По информации HLN, португальский специалист просматривал двух игроков бельгийской национальной команды во время этой встречи. Это Аксель Витсель и Тоби Алдервейрелд. Оба игрока являются трансферными целями "МЮ" на январь.
По информации HLN, португальский специалист просматривал двух игроков бельгийской национальной команды во время этой встречи. Это Аксель Витсель и Тоби Алдервейрелд. Оба игрока являются трансферными целями "МЮ" на январь.
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