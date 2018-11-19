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Corriere dello Sport: Поль Погба хочет вернуться в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить карьеру в "Ювентусе", передает Corriere dello Sport.

Сообщается, что французский футболист несчастлив в английском клубе и намерен вернуться в Турин. Погба находится в напряженных отношениях с главным тренером "МЮ" Жозе Моуринью.

Сумма трансфера может составить 90 миллионов евро.

Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год.
Теги: Погба Ювентус Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:26
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