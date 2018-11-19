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Пожилой фанат "Ювентуса" упомянул Роналду в своем завещании

Пожилой болельщик туринского "Ювентуса" Марио Стефанини упомянул нападающего клуба Криштиану Роналду в своем завещании.

Фанат "старой синьоры" скончался в возрасте 77 лет. В своем завещании он попросил родственников и близких не приносить к нему на похороны цветы и не делать пожертвования в благотворительные организации от его имени, как это принято в Европе. Вместо этих традиций Стефанини попросил послать Роналду "побольше голов".

В нынешнем сезоне португальский форвард оформил девять голов в 15 матчах. На данный момент он занимает второе место в топе лучших бомбардиров Серии А.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 21:07
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