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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Пожилой фанат "Ювентуса" упомянул Роналду в своем завещании
Пожилой болельщик туринского "Ювентуса" Марио Стефанини упомянул нападающего клуба Криштиану Роналду в своем завещании.
Фанат "старой синьоры" скончался в возрасте 77 лет. В своем завещании он попросил родственников и близких не приносить к нему на похороны цветы и не делать пожертвования в благотворительные организации от его имени, как это принято в Европе. Вместо этих традиций Стефанини попросил послать Роналду "побольше голов".
В нынешнем сезоне португальский форвард оформил девять голов в 15 матчах. На данный момент он занимает второе место в топе лучших бомбардиров Серии А.
"Газета.ру"
Фанат "старой синьоры" скончался в возрасте 77 лет. В своем завещании он попросил родственников и близких не приносить к нему на похороны цветы и не делать пожертвования в благотворительные организации от его имени, как это принято в Европе. Вместо этих традиций Стефанини попросил послать Роналду "побольше голов".
В нынешнем сезоне португальский форвард оформил девять голов в 15 матчах. На данный момент он занимает второе место в топе лучших бомбардиров Серии А.
"Газета.ру"
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