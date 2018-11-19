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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Криштиану Роналду разозлился на Озила за переход в "Арсенал"
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал переход футболиста Месута Озила из мадридского "Реала" в лондонский "Арсенал".
Форвард негативно высказался относительно трансфера бывшего одноклубника.
"Продажа Озила — плохая новость для меня. Он был игроком, который лучше всего знал мои мои маневры перед воротами. Я злюсь на Озила, который после разговора с Арсеном Венгером решил обменять Мадрид на Лондон", — цитирует Роналду Mundo Deportivo.
"Газета.ру"
Форвард негативно высказался относительно трансфера бывшего одноклубника.
"Продажа Озила — плохая новость для меня. Он был игроком, который лучше всего знал мои мои маневры перед воротами. Я злюсь на Озила, который после разговора с Арсеном Венгером решил обменять Мадрид на Лондон", — цитирует Роналду Mundo Deportivo.
"Газета.ру"
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