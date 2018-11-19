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Криштиану Роналду разозлился на Озила за переход в "Арсенал"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал переход футболиста Месута Озила из мадридского "Реала" в лондонский "Арсенал".

Форвард негативно высказался относительно трансфера бывшего одноклубника.

"Продажа Озила — плохая новость для меня. Он был игроком, который лучше всего знал мои мои маневры перед воротами. Я злюсь на Озила, который после разговора с Арсеном Венгером решил обменять Мадрид на Лондон", — цитирует Роналду Mundo Deportivo.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Реал Озил Арсенал
Сегодня, 22:02
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