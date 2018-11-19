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Антуан Гризманн: Зидан мог бы стать лучшим тренером для сборной Франции

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн назвал тренера, который сможет заменить Дидье Дешаму в случае его отставки.

"Я не знаю, как долго Дешам хочет оставаться в качестве главного тренера сборной Франции. Он заслуживает уважения, которое он заработал. Думаю, Дешам будет работать столько, сколько хочет. Однако я считаю, что Зидан мог бы стать лучшим тренером для сборной Франции. Что касается Дешама, то он проделал потрясающую работу", — поделился мнением спортсмен с ESPN.

Также футболист отметил, что на данный момент перед сборной стоит задача выиграть чемпионат мира и Европы.

"Средний возраст сборной на сегодняшний день составляет 25 лет. У нас молодая команда, но мы стремимся к большим победам. Впереди чемпионат Европы, потом еще один чемпионат мира. Если мы останемся смеренными и продолжим работать, то можем выиграть эти турниры", — заключил Гризманн.

"Газета.ру"
Теги: Гризманн Зидан Сборная Франции
Вчера, 23:22
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#1  sanyapytilin   (Сегодня, 00:08)
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Болеет за:
ЦСКА
Тонко...точнее, толсто


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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