Гол Промеса помог Нидерландам сыграть вничью с Германией и выиграть Лигу наций А

Сборная Германии упустила победу над Голландией в заключительном матче Лиги наций А. Голландцы на последних минутах вырвали ничью и обошли Францию в турнирной таблице, выйдя на первое место.Лига наций УЕФА6 тур: Вернер, 9, Сане, 19 - Промес, 85, ван Дейк, 90.Германия: Нойер, Зюле, Рюдигер, Хуммельс, Керер, Кроос, Киммих, Шульц, Сане (Горецка, 80), Вернер (Ройс, 63), Гнабри (Мюллер, 67).Нидерланды: Силлессен, Тете, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон, Ф. де Йонг, Вейналдум (Вильена, 60), Промес, Депай, Бабел (Дилросун, 45; Л. де Йонг, 66).Предупреждения: Хуммельс, 14, Вейналдум, 38, Кроос, 52, Киммих, 68.