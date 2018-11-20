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Гол Промеса помог Нидерландам сыграть вничью с Германией и выиграть Лигу наций А

Сборная Германии упустила победу над Голландией в заключительном матче Лиги наций А. Голландцы на последних минутах вырвали ничью и обошли Францию в турнирной таблице, выйдя на первое место.

Лига наций УЕФА

6 тур

Германия – Нидерланды 2:2

Голы: Вернер, 9, Сане, 19 - Промес, 85, ван Дейк, 90.

Германия: Нойер, Зюле, Рюдигер, Хуммельс, Керер, Кроос, Киммих, Шульц, Сане (Горецка, 80), Вернер (Ройс, 63), Гнабри (Мюллер, 67).

Нидерланды: Силлессен, Тете, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон, Ф. де Йонг, Вейналдум (Вильена, 60), Промес, Депай, Бабел (Дилросун, 45; Л. де Йонг, 66).

Предупреждения: Хуммельс, 14, Вейналдум, 38, Кроос, 52, Киммих, 68.
Теги: Сборная Нидерландов Сборная Германии
Сегодня, 00:40
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#2  filin89  Коми Африка (Сегодня, 01:18)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Немцы рано успокоились, за что и поплатились. Квинс хорош, норм положил!
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
#1  HardWar  Спб. (Сегодня, 00:58)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
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