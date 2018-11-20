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Стивен Джеррард: "Золотой мяч" должны отдать только чемпиону мира

Главный тренер "Рейнджерс" Стивен Джеррард считает, что "Золотой мяч" в нынешнем году должен получить французский футболист.

"Я считаю, что "Золотой мяч" должен достаться чемпиону мира, который стабильно играет на протяжении всего года. Главные кандидаты – Антуан Гризманн и Кильян Мбаппе. Но никогда нельзя исключать Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Кто-то из этой четверки и получит приз", - цитирует Джеррарда France Football.
Сегодня, 13:01
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#1  pisto   (Сегодня, 13:28)
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Болеет за:
«Зенит»
Модрич получит
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
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