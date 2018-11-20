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Линекер высмеял собственную фразу о том, что в футболе всегда побеждают немцы

Бывший футболист сборной Англии, телеведущий Гари Линекер с юмором прокомментировал последние неудачи сборной Германии.

"Тот, кто сказал, что футбол - это игра, в которой 22 игрока 90 минут пинают мяч, а в конце побеждают немцы, ничего не понимает и должен быть уволен", - написал Линекер в Твиттере.
Теги: Линекер
Сегодня, 16:14
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