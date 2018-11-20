Иван Перишич может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Интера" Иван Перишич может стать футболистом "Манчестер Юнайтед", сообщает calciomercato."Красные дьяволы" готовы заплатить 31 миллион фунтов стерлингов за хорватского футболиста.Перишич выступает за "Интер" с 2015 года.