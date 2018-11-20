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Криштиану Роналду мог перейти из "Реала" в "Милан" летом 2017 года

Бывший директор "Милана" Марко Фассоне рассказал о том, что клуб планирован приобрести форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду летом 2017 года.

Экс-директор отметил, что трансфер португальца был желанием президента итальянского клуба Йонхонга Ли.

"Господин Йонхонг Ли хотел, чтобы Криштиану Роналду был в команде. Он считал, что этот трансфер мог оказать огромное влияние на китайский рынок. Криштиану хотел покинуть мадридский "Реал". Мы провели встречу с его агентом Жорже Мендешем в июле 2017 года, чтобы обсудить стоимость трансфера игрока. Позже я убедил президента клуба отказаться от этой затеи — Роналду стоил очень дорого", — цитирует Фассоне AS.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Реал Милан
Вчера, 22:22
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#1  jvaka88   (Вчера, 23:24)
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sob
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
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