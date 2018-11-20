Президент УЕФА допустил введение VAR в Лиге чемпионов в этом сезоне

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил готовность ввести систему видеоповторов VAR в Лиге чемпионов уже в этом сезоне. Ранее сообщалось, что ее могут ввести начиная с матчей 1/4 финала."Мы начали подготовительные работы. Роберто Розетти и его команда — отличные специалисты в этом деле. Нужно разобраться с важными моментами: работой судей и техническими аспектами. Отчет будет выполнен примерно через неделю. После этого станет ясно, сможем ли мы внедрить систему VAR. Самое позднее время, когда мы это сделаем — следующий сезон", — цитирует Чеферина beIN Sports.