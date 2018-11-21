Хулен Лопетеги претендует на пост главного тренера сборной США

Футбольная федерация США заинтересована в услугах экс-главного тренера "Реала" и сборной Испании Хулена Лопетеги.После ухода Брюса Арены с поста главного тренера США после того, как американцы не попали на ЧМ впервые с 1986 года, временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дэйв Сарачан.Лопетеги был уволен из "Реала" 29 октября после поражения от "Барселоны" со счетом 1:5.