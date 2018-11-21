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Хулен Лопетеги претендует на пост главного тренера сборной США

Футбольная федерация США заинтересована в услугах экс-главного тренера "Реала" и сборной Испании Хулена Лопетеги.

После ухода Брюса Арены с поста главного тренера США после того, как американцы не попали на ЧМ впервые с 1986 года, временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Дэйв Сарачан.

Лопетеги был уволен из "Реала" 29 октября после поражения от "Барселоны" со счетом 1:5.

AS
Теги: Лопетеги Сборная США
Сегодня, 10:30
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#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:28)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Санитар для Кутарбы
А Черчесов,случайно,не претендует на пост главного тренера какой-нибудь водокачки? stuck_out_tongue_winking_eye Сейчас самое время избавиться от этого бездаря-самодура-другого шанса может и не быть.

da u nas igrat ne umeut, na primere Trenerishki mi ubedilis))))


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 10:40)
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Болеет за:
«Динамо К»
А Черчесов,случайно,не претендует на пост главного тренера какой-нибудь водокачки? stuck_out_tongue_winking_eye Сейчас самое время избавиться от этого бездаря-самодура-другого шанса может и не быть.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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