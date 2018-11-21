Новости партнеров

Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Определились все корзины жеребьевки Евро-2020. Все 55 национальных сборных будут разделены на 5 корзин по 10 команд и 1 корзину из 5 худших команд Европы.

Корзина №1: Португалия, Швейцария, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша

Корзина №2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Швеция

Корзина №3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Израиль, Болгария, Шотландия

Корзина №4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Грузия, Литва, Словения.

Корзина №5: Армения, Азербайджан, Беларусь, Гибралтар, Казахстан, Косово, Люксембург, Македония, Молдова, Фарерские острова.

Корзина №6: Мальта, Андорра, Латвия, Лихтенштейн, Сан-Марино
Сегодня, 17:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(5)
#5  Aleksandr Aleksandr   (Сегодня, 19:40)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А вы,друзья как не садитесь...............Уберите тупого космоса!
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 19:13)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Франция
Россия
Турция
Словения
Македония


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  Босх  Россия (Сегодня, 18:35)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
дальще то что будет происходить?


--------------------
Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#2  n_uts  _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 18:06)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Что хохлы делают вов второй корзине?


--------------------
&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
#1  liasport433   (Сегодня, 17:45)
  • -1
  •  (1)

думаю польша и нидерланды из первой корзины приоритетней!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.