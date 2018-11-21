Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020

Определились все корзины жеребьевки Евро-2020. Все 55 национальных сборных будут разделены на 5 корзин по 10 команд и 1 корзину из 5 худших команд Европы.Корзина №1: Португалия, Швейцария, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, ПольшаКорзина №2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания,, Австрия, Уэльс, Чехия, ШвецияКорзина №3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Израиль, Болгария, ШотландияКорзина №4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Грузия, Литва, Словения.Корзина №5: Армения, Азербайджан, Беларусь, Гибралтар, Казахстан, Косово, Люксембург, Македония, Молдова, Фарерские острова.Корзина №6: Мальта, Андорра, Латвия, Лихтенштейн, Сан-Марино