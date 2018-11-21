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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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18:33
Сергей Прядкин: есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении трудностей можно было поддержать команду (5)
Сергей Прядкин: есть предложение о создании стабилизационного фонда, чтобы при возникновении трудностей можно было поддержать команду (5)
15:25
Министр спорт Самарской области: без поддержки властей "Крылья" не смогут выступать в премьер-лиге
Министр спорт Самарской области: без поддержки властей "Крылья" не смогут выступать в премьер-лиге
14:40
Миодраг Божович: "Крыльям" необходимы 4 игрока серьезного уровня - тогда мы избежим стыковых матчей (3)
Миодраг Божович: "Крыльям" необходимы 4 игрока серьезного уровня - тогда мы избежим стыковых матчей (3)
14:01
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Сергей Прядкин: протестируем систему VAR в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и финальной части Кубка (2)
13:45
Артем Дзюба: хоть закончили на не очень хорошей ноте, но в целом сезон успешный - будем прибавлять в будущем (5)
Артем Дзюба: хоть закончили на не очень хорошей ноте, но в целом сезон успешный - будем прибавлять в будущем (5)
12:30
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Леонид Федун на встрече с болельщиками не исключил возможные изменения в руководстве "Спартака" (26)
09:04
Ари: я очень расстроен (5)
Ари: я очень расстроен (5)
Определились составы корзин для жеребьевки Евро-2020
Определились все корзины жеребьевки Евро-2020. Все 55 национальных сборных будут разделены на 5 корзин по 10 команд и 1 корзину из 5 худших команд Европы.
Корзина №1: Португалия, Швейцария, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша
Корзина №2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Швеция
Корзина №3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Израиль, Болгария, Шотландия
Корзина №4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Грузия, Литва, Словения.
Корзина №5: Армения, Азербайджан, Беларусь, Гибралтар, Казахстан, Косово, Люксембург, Македония, Молдова, Фарерские острова.
Корзина №6: Мальта, Андорра, Латвия, Лихтенштейн, Сан-Марино
Корзина №1: Португалия, Швейцария, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша
Корзина №2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Швеция
Корзина №3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Израиль, Болгария, Шотландия
Корзина №4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Грузия, Литва, Словения.
Корзина №5: Армения, Азербайджан, Беларусь, Гибралтар, Казахстан, Косово, Люксембург, Македония, Молдова, Фарерские острова.
Корзина №6: Мальта, Андорра, Латвия, Лихтенштейн, Сан-Марино
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