Лига наций – лучшее изобретение УЕФА за последние годы: признаёмся в любви новому турниру

Поражение России от Швеции - главное разочарование турнира

Гол Ван Дейка в ворота Германии - один из самых драматичных и ярких моментов Лиги наций

Победа Швейцарии над Бельгией - главный камбэк турнира

Первый розыгрыш Лиги наций подходит к концу. Завершён групповой этап, впереди – плей-офф, определение первого победителя турнира и команд, которые попадут на чемпионат Европы через эти соревнования. Хоть самое интересное ещё впереди, но уже сейчасготов признаться в любви к новому турниру.В последние годы футбольные чиновники делали всё, чтобы на них лилась вполне объективная критика. Чемпионат Европы 2016 года, который впервые прошёл по схеме с расширенным составом участников, навсегда войдёт в историю. Но он запомнится не великолепными матчами, а абсолютно серыми афишами – играми середняков, для которых само попадание на чемпионат Европы уже стало огромным достижением. Тогда УЕФА убил идею элитного континентального первенства, которое по своему классу и составу даже превосходило чемпионат мира.В стороне от весьма странных реформ не оставался и ФИФА. Типичный пример – проведение чемпионата мира в ЮАР. Турнир получился совсем унылым из-за назойливых вувузел, проблем с безопасностью и нежелания многих болельщиков из Европы ехать в столь экзотическое путешествие.Учитывая все эти и многие другие инициативы уже даже не верилось, что футбольные чиновники смогут придумать что-то полезное и интересное. Что ж, введение Лиги наций показало, что ещё не всё потеряно.Недавно главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал Лигу наций самым бесполезным турниром в мире. Интересно, смотрел ли наставник мерсисайдцев матчи Англия - Хорватия, Швейцария – Бельгия и Германия – Нидерланды? И не отказался ли Клопп от своих слов, когда защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк забивал в ворота немцев решающий мяч на последних минутах матч?Вместо абсолютно унылых и бесполезных товарищеских матчей, которые раньше останавливали национальные чемпионаты и еврокубки, любители футбола получили полноценный турнир. Понятно, что его значимость нельзя ставить в один ряд с чемпионатом Европы или мира. Но разве во время ключевых матчей Лиги наций у кого-то были проблемы с мотивацией? Никто никого не жалел! В каждом матче соперники бились так, будто речь идёт о выходе в финал крупного турнира.Согласимся, что матчи российской сборной в Лиге наций получились куда интереснее, чем товарищеские игры с самыми топовыми соперниками, которые россияне играли перед чемпионатом мира. Всё-таки, товарищеский характер игр накладывает отпечаток. Лишний раз игроки не идут в стыки, пытаясь избежать травм. Главные тренеры сборных пробуют различные варианты, вызывают в команды тех, кто там вряд ли появится на крупном турнире. Вместо зрелища футбол превращается в экспериментальный полигон, а многие игроки используют паузу на матчи сборных для отдыха от клубных дел. Даже самому большому профессионалу сложно себя настроить на матч, который не решает ровным счётом ничего. Как условному Неймару или Месси выкладываться в матчах со сборными Венгрии или Саудовской Аравии?Вообще, немного удивительно, что футболисты со всей серьёзностью восприняли Лигу наций. Понятно, что топовые сборные при нынешней схеме отбора и огромным количеством участников без каких-либо проблем отберутся на чемпионат Европы. Поэтому именно в плане попадания на континентальное первенство Лига наций в первую очередь интересна середнякам вроде Болгарии, Норвегии, Шотландии и т.д. А наибольший интерес турнир явно вызвал у аутсайдеров. Грузия, Македония и прочие команды этого эшелона получили уникальную возможность попасть на чемпионат Европы. И сделать это через Лигу наций гораздо проще, чем через традиционный отбор.Приятно, что у французов, испанцев, англичан, немцев и прочих топов нашлась мотивация для игры. Сомневаетесь? Почитайте комментарии хорвата Деяна Ловрена после победы над испанцами. Там Ловрен откровенно и довольно зло отзывается о защитнике испанцев Серхио Рамосе, с которым у Ловрена отношения сильно испортились после финала Лиги чемпионов.Признаться, были опасения, что на Лигу наций настроятся лишь представители лиг C и D. Отрадно, что пессимистичные прогнозы не оправдались.Конечно, хорошим подспорьем стал сам формат турнира. Из-за небольшого количества участников в группах каждый матч получал турнирное значение. Важным было не только первое место в группе, но и второе, позволяющее остаться в своей лиге, а не отправиться в более низкий дивизион. Изначально довольно сложный формат с кучей групп и лиг казался слишком запутанным. Но сейчас уже понятно, что организаторы попали в самую точку. Впервые за долгое время можно смело сказать УЕФА спасибо за такую инициативу. Посмотрим, как будет дальше, но пока за событиями в Лиге наций безумно интересно наблюдать. И за последние полторы недели не было никакой тоски по клубному футболу.