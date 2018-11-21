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Любой игрок "Ливерпуля" будет стоить "Барселоне" на 100 миллионов дороже

Обнародованы детали необычного соглашения между "Барселоной" и "Ливерпулем", которые явились следствием перехода полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонский клуб из стана "мерсисайдцев".

По сообщениям британской прессы, боссы "Ливерпуля" настояли на том, что "Барселона" должна будет дополнительно заплатить 100 миллионов евро, если до 2020 года захочет приобрести какого-либо игрока "красных". На столь оригинальном, на первый взгляд, условии, во время переговоров о переходе Коутиньо настоял спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может купить у "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, чья текущая трансферная стоимость оценивается в 168 миллионов. Таким образом, если каталонский клуб захочет приобрести египетскую суперзвезду до 2020 года, то барселонским боссам придется заплатить 268 миллионов.

Напомним, что Коутиньо перебрался из "Ливерпуля" в стан каталонского клуба в январе 2018 года за 160 миллионов, включая бонусы.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль Барселона
Сегодня, 20:10
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2
(1)
#2  Virgil Cane  CSA (Сегодня, 20:39)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Идея - правильная. Но то, что всего на 3 три года, до 2020го - это просто смешно. Минимум на 10 лет нужно было это условие ставить.


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96 YNBF
Регистрация: 8.07.2008 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 20:30)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Правильная страховочка для клуба.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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