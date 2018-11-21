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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Любой игрок "Ливерпуля" будет стоить "Барселоне" на 100 миллионов дороже
Обнародованы детали необычного соглашения между "Барселоной" и "Ливерпулем", которые явились следствием перехода полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонский клуб из стана "мерсисайдцев".
По сообщениям британской прессы, боссы "Ливерпуля" настояли на том, что "Барселона" должна будет дополнительно заплатить 100 миллионов евро, если до 2020 года захочет приобрести какого-либо игрока "красных". На столь оригинальном, на первый взгляд, условии, во время переговоров о переходе Коутиньо настоял спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс.
Ранее сообщалось, что "Барселона" может купить у "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, чья текущая трансферная стоимость оценивается в 168 миллионов. Таким образом, если каталонский клуб захочет приобрести египетскую суперзвезду до 2020 года, то барселонским боссам придется заплатить 268 миллионов.
Напомним, что Коутиньо перебрался из "Ливерпуля" в стан каталонского клуба в январе 2018 года за 160 миллионов, включая бонусы.
"Газета.ру"
По сообщениям британской прессы, боссы "Ливерпуля" настояли на том, что "Барселона" должна будет дополнительно заплатить 100 миллионов евро, если до 2020 года захочет приобрести какого-либо игрока "красных". На столь оригинальном, на первый взгляд, условии, во время переговоров о переходе Коутиньо настоял спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс.
Ранее сообщалось, что "Барселона" может купить у "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, чья текущая трансферная стоимость оценивается в 168 миллионов. Таким образом, если каталонский клуб захочет приобрести египетскую суперзвезду до 2020 года, то барселонским боссам придется заплатить 268 миллионов.
Напомним, что Коутиньо перебрался из "Ливерпуля" в стан каталонского клуба в январе 2018 года за 160 миллионов, включая бонусы.
"Газета.ру"
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