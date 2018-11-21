Любой игрок "Ливерпуля" будет стоить "Барселоне" на 100 миллионов дороже

Обнародованы детали необычного соглашения между "Барселоной" и "Ливерпулем", которые явились следствием перехода полузащитника Филиппе Коутиньо в каталонский клуб из стана "мерсисайдцев".По сообщениям британской прессы, боссы "Ливерпуля" настояли на том, что "Барселона" должна будет дополнительно заплатить 100 миллионов евро, если до 2020 года захочет приобрести какого-либо игрока "красных". На столь оригинальном, на первый взгляд, условии, во время переговоров о переходе Коутиньо настоял спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс.Ранее сообщалось, что "Барселона" может купить у "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, чья текущая трансферная стоимость оценивается в 168 миллионов. Таким образом, если каталонский клуб захочет приобрести египетскую суперзвезду до 2020 года, то барселонским боссам придется заплатить 268 миллионов.Напомним, что Коутиньо перебрался из "Ливерпуля" в стан каталонского клуба в январе 2018 года за 160 миллионов, включая бонусы.