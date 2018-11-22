Новости партнеров

БАТЭ потерпел крупное поражение в чемпионате Беларуси впервые с 2007 года

БАТЭ в выездном матче 28-го тура чемпионата Беларуси потерпел поражение от "Шахтёра" в Солигорске со счётом 0:3.

Для БАТЭ это стало первым крупным поражением в чемпионате Беларуси впервые с 2007 года.

11 лет назад, 20 июня, борисовчане под руководством Игоря Криушенко дома уступили с разницей в три мяча МТЗ-РИПО (0:3).
Теги: БАТЭ
Сегодня, 11:33
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.