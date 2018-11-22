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Дидье Дрогба: с "Манчестер Сити" Моуринью уже выиграл бы АПЛ несколько раз

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба считает, что Жозе Моуринью лучше бы себя проявил в "Манчестер Сити", а не "Манчестер Юнайтед".

"Думаю, если бы Жозе был в "Ман Сити", то он выиграл бы лигу уже два или три раза. Тебя критикуют, потому что ты приучил всех побеждать, но сейчас не показываешь эти результаты. У него при себе мастерство. Он пытается изменить подход, а это признак лучших специалистов", - цитирует Дрогба Mirror.
Теги: Дрогба Моуринью Манчестер Сити
Сегодня, 11:38
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#2  Сибирячок   (Сегодня, 12:09)
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Болеет за:
«Спартак»
МС с Мауром торчал бы автобусом в середине таблицы. Дрогба, ты негр, поэтому чушь несёшь.

Таких манагеров, как Маур, давно пора гнать поганой метлой из приличных клубов. Пусть берёт аутсайдера и поднимает его вверх, а мы поглядим.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 12:01)
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Болеет за:
«Локомотив»
Какое счастье, что Маур не тренирует МС и мы имеем возможность смотреть обоюдно атакующие игры МС-Ливер и подобные! Заставить такой состав Сити сидеть автобусом - кощунство. При всем уважении к Дрогба - времена Маура прошли, ему надо перезагрузиться
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
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