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Матчи ЧМ-2022 могут пройти за пределами Катара

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что некоторые матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре могут пройти в соседних странах.

"В Катаре восемь стадионов, страна готовится к чемпионату мира в составе 32 команд. Было бы гораздо сложнее организовать турнир из 48 команд на восьми стадионах в одной стране.

Поэтому, вероятно, нам придется думать о том, чтобы провести ряд матчей за пределами Катара. Это, безусловно, создает некоторые дополнительные сложности и трудности, которые мы будем решать", - цитирует Инфантино The Guardian.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 17:17
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#1  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 19:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Главная цель Инфантино-побольше бабосов загрести любой ценой?
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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