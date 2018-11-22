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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Матчи ЧМ-2022 могут пройти за пределами Катара
Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что некоторые матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре могут пройти в соседних странах.
"В Катаре восемь стадионов, страна готовится к чемпионату мира в составе 32 команд. Было бы гораздо сложнее организовать турнир из 48 команд на восьми стадионах в одной стране.
Поэтому, вероятно, нам придется думать о том, чтобы провести ряд матчей за пределами Катара. Это, безусловно, создает некоторые дополнительные сложности и трудности, которые мы будем решать", - цитирует Инфантино The Guardian.
"Спорт-Экспресс"
"В Катаре восемь стадионов, страна готовится к чемпионату мира в составе 32 команд. Было бы гораздо сложнее организовать турнир из 48 команд на восьми стадионах в одной стране.
Поэтому, вероятно, нам придется думать о том, чтобы провести ряд матчей за пределами Катара. Это, безусловно, создает некоторые дополнительные сложности и трудности, которые мы будем решать", - цитирует Инфантино The Guardian.
"Спорт-Экспресс"
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