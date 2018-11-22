Златан Ибрагимович близок к переходу в "Милан"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Златан Ибрагимович близок к тому, чтобы стать игроком "Милана", сообщает SportMediaset.37-летний швед согласился подписать контракт рассчитанный на шесть месяцев.Зарплата Ибрагимовича составит 2,2 миллиона евро.Напомним, Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год.