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Златан Ибрагимович близок к переходу в "Милан"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Златан Ибрагимович близок к тому, чтобы стать игроком "Милана", сообщает SportMediaset.

37-летний швед согласился подписать контракт рассчитанный на шесть месяцев.

Зарплата Ибрагимовича составит 2,2 миллиона евро.

Напомним, Ибрагимович уже выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год.
Теги: Ибрагимович Милан
Сегодня, 18:09
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