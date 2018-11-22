Тьерри Анри: Головин вернулся и готовится к матчу с "Каном"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри заявил, что полузащитник Александр Головин вернулся в общую группу."К матчу с "Каном" мы сможет рассчитывать на возвращение Тилемансаа. Силла, Жеббель и Головин вернулись в общую группу. Мы сделаем окончательный выбор в пятницу", - цитирует Анри пресс-служба клуба.