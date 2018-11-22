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Тьерри Анри: Головин вернулся и готовится к матчу с "Каном"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри заявил, что полузащитник Александр Головин вернулся в общую группу.

"К матчу с "Каном" мы сможет рассчитывать на возвращение Тилемансаа. Силла, Жеббель и Головин вернулись в общую группу. Мы сделаем окончательный выбор в пятницу", - цитирует Анри пресс-служба клуба.
Теги: Анри Головин Монако
Сегодня, 18:17
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#1  serega_user  serega_user (Сегодня, 19:18)
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Болеет за:
ЦСКА
Анри всегда был моим кумиром в качестве игрока. Надеюсь и в качестве тренера не подведет.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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