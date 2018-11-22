"Арсенал" поместил фотографию Аршавина на "стену почета"

"Арсенал" обновил "стену почета", находящуюся рядом со стадионом "Эмирейтс" и поместил на нее новых игроков.По информации британского издания The Sun, "канониры" внесли изменения в постер, на котором изображены не только легенды "Арсенала", но и самые известные празднования голов своими игроками в ворота соперников .Свое почетное место теперь есть теперь и у Андрея Аршавина, празднующего свой знаменитый покер в ворота "Ливерпуля" в 2009-м году. В рамках коллажа Аршавин оказался в компании таких легендарных игроков "Арсенала" как Тьерри Анри, Патрик Виейра, Робер Пирес, Деннис Бергкамп, Иэн Райт.Аршавин выступал за "Арсенал" с 2009 по 2013 год, забив 31 гол в 144 матчах за клуб во всех турнирах.