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Стали известны возможные изменения в футбольных правилах

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обнародовал список возможных изменений в правилах футбола.

По информации пресс-службы организации, некоторые изменения могут быть такими:

— игроки, которых заменяют, должны покинуть поле, пройдя через ближайшую боковую или лицевую линию;

— голкиперы смогут оставлять на линии ворот только одну ногу во время исполнения пенальти (согласно действующим правилам, на линии должны находиться обе ноги);

— за неподобающее поведение официальных лиц команды могут получать желтые или красные карточки;

— свободный удар от ворот можно будет разыгрывать в пределах штрафной площади.

"Газета.ру"
Вчера, 23:39
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#2  utekay  Россия (Вчера, 23:49)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Насчёт офлиц недопонял


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  serega_user  serega_user (Вчера, 23:43)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
За первое правило полностью "за".
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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