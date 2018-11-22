Стали известны возможные изменения в футбольных правилах

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обнародовал список возможных изменений в правилах футбола.По информации пресс-службы организации, некоторые изменения могут быть такими:— игроки, которых заменяют, должны покинуть поле, пройдя через ближайшую боковую или лицевую линию;— голкиперы смогут оставлять на линии ворот только одну ногу во время исполнения пенальти (согласно действующим правилам, на линии должны находиться обе ноги);— за неподобающее поведение официальных лиц команды могут получать желтые или красные карточки;— свободный удар от ворот можно будет разыгрывать в пределах штрафной площади.