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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Витоло: Месси был бы лучшим футболистом в мире даже без одной ноги
Полузащитник мадридского "Атлетико" Витоло поделился мнением об игре нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
Матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся "Атлетико" и "Барселона", состоится 24 ноября.
"Месси был бы лучшим футболистом в мире даже без одной ноги. Он является футболистом, который решает исходы матчей за счет индивидуального мастерства, даже если не готов на 100 процентов. Лионель может сыграть решающую роль на поле абсолютно в каждой игре, в которой он принимает участие", – приводит слова Витоло A Bola.
"Газета.ру"
Матч 13-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся "Атлетико" и "Барселона", состоится 24 ноября.
"Месси был бы лучшим футболистом в мире даже без одной ноги. Он является футболистом, который решает исходы матчей за счет индивидуального мастерства, даже если не готов на 100 процентов. Лионель может сыграть решающую роль на поле абсолютно в каждой игре, в которой он принимает участие", – приводит слова Витоло A Bola.
"Газета.ру"
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