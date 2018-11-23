Новости партнеров

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо заинтересовал "Рому"

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо может стать игроком "Ромы", информирует calciomercato.

Контракт Рабьо с "ПСЖ" истекает в конце этого сезона.

В текущем сезоне Рабьо провел 16 матчей за "ПСЖ" и забил 2 гола
Теги: ПСЖ Рома Трансферы
Сегодня, 01:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.