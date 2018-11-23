Океания вслед за Россией и Африкой поддержит Инфантино на выборах главы ФИФА

Конфедерация футбола Океании (ОФК) поддержит действующего главу ФИФА Джанни Инфантино на выборах президента организации, сообщает AP. Исполком ОФК, в котором приняли участие представители всех 11 ассоциаций, единогласно поддержал швейцарца.Ранее поддержку Инфантино выразили Российский футбольный союз и Африканская конфедерация футбола.Инфантино занял пост президента ФИФА на досрочных выборах 2016 года, прошедших после отстранения Зеппа Блаттера. Новые выборы пройдут летом 2019 года, пока никто, кроме Инфантино, не выразил желания в них участвовать. Крайний срок подачи заявок - 5 февраля.