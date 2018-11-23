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Океания вслед за Россией и Африкой поддержит Инфантино на выборах главы ФИФА

Конфедерация футбола Океании (ОФК) поддержит действующего главу ФИФА Джанни Инфантино на выборах президента организации, сообщает AP. Исполком ОФК, в котором приняли участие представители всех 11 ассоциаций, единогласно поддержал швейцарца.

Ранее поддержку Инфантино выразили Российский футбольный союз и Африканская конфедерация футбола.

Инфантино занял пост президента ФИФА на досрочных выборах 2016 года, прошедших после отстранения Зеппа Блаттера. Новые выборы пройдут летом 2019 года, пока никто, кроме Инфантино, не выразил желания в них участвовать. Крайний срок подачи заявок - 5 февраля.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Инфантино
Сегодня, 10:04
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 10:55)
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Болеет за:
«Спартак»
eto zhe pryam sosedstvo to vipovoe kakoe!


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vpered rossia mi v gavno
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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