Экс-игрок "Севастополя": в Крыму увидел "зеленых человечков", выходивших с автоматами из кукурузы. Понял: быть беде

Футболист "Волыни" Денис Кожанов рассказал о периоде выступлений за "Севастополь".– Мой контракт как раз заканчивался – оставалось несколько месяцев. Сначала, честно говоря, не верилось, что все это происходит на самом деле. Когда вывозил автомобилем свою семью из Крыма, проехал практически весь полуостров. И вот на границе с материковой частью Украины увидел снайперов, этих всех "зеленых человечков", которые выходили с автоматами из кукурузы. Честно говоря, было страшновато. Вот тогда я понял: быть беде.– Нет.– Да, все выехали при первой возможности.– Был один вариант – еще до начала войны. Но "Шахтер" меня не отпустил.– "Краснодар".