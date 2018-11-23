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Экс-игрок "Севастополя": в Крыму увидел "зеленых человечков", выходивших с автоматами из кукурузы. Понял: быть беде

Футболист "Волыни" Денис Кожанов рассказал о периоде выступлений за "Севастополь".

– В тот период, когда Россия захватывала Крым, вы были игроком "Севастополя". Расскажите о своих эмоциях. Когда вы поняли, что это – конец?

– Мой контракт как раз заканчивался – оставалось несколько месяцев. Сначала, честно говоря, не верилось, что все это происходит на самом деле. Когда вывозил автомобилем свою семью из Крыма, проехал практически весь полуостров. И вот на границе с материковой частью Украины увидел снайперов, этих всех "зеленых человечков", которые выходили с автоматами из кукурузы. Честно говоря, было страшновато. Вот тогда я понял: быть беде.

– В Крыму остался кто-то из ваших друзей?

– Нет.

– Все уехали?

– Да, все выехали при первой возможности.

– Кстати, в российские клубы вас никогда не приглашали?

– Был один вариант – еще до начала войны. Но "Шахтер" меня не отпустил.

– Какой клуб хотел вас видеть?

– "Краснодар".

Футбол 24
Сегодня, 11:33
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#2  Медведь Русский   (Сегодня, 11:39)
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online

ага, снайперам то в кукурузе у границы, с автоматами кстати, самое то сидеть. там же все их потенциальные цели
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#1  Волжанин   (Сегодня, 11:37)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Подавляющее большинство крымчан рады этой "беде".
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
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