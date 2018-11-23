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Карим Бензема: забудьте Роналду - настало мое время забивать

Форвард "Реала" Карим Бензема рассказал о своей роли в мадридском клубе.

"Раньше у нас был Криштиану. Теперь его нет, поэтому настало мое время, и я готов забивать. Постараюсь забивать в каждом матче", – сказал Бензема.

Marca
Теги: Реал Роналду Бензема
Сегодня, 16:48
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