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Александр Глеб провел 710-й матч - это рекорд среди белорусских футболистов

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб принял участие в игре чемпионата Беларуси с солигорским "Шахтером" (0:3).

37-летний хавбек провел 710-й матч и стал лидером Клуба Алейникова, опередив Александра Юревича (709).

Трибуна.com
Теги: БАТЭ Глеб
Сегодня, 17:52
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#1  plast  Спб (Сегодня, 18:01)
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а для игроков России какой рекорд?
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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