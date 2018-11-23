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За полгода в "Милане" Ибрагимович заработает 3 млн евро

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович близок в возвращению в "Милан".

Переговоры с агентом футболиста Мино Райолой продолжаются. Речь идет о контракте до конца сезона с возможностью продления еще на год или два.

Football Italia сообщает, что Ибрагимович заработает в "Милане" за полгода три миллиона евро, а не два, как сообщалось ранее.
Теги: Ибрагимович Милан
Сегодня, 18:14
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