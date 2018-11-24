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"Ювентус" объявил об изменениях в руководстве клуба

В структуре руководства "Ювентуса" произошли изменения, сообщается на официальном сайте клуба.

Организация в клубе разделена на три ветви: за спортивную составляющую будет отвечать спортивный директор Фабио Паратичи, доходы доверены Джорджо Риччи, а сервис – Марко Ре.

Напомним, что в прошлом месяце туринский клуб покинули генеральный директор Беппе Маротта и финансовый директор Альдо Мацциа.
Теги: Ювентус
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